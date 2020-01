Milagros Leiva: “Sería bueno que Juliana Oxenford y Magaly no mientan tanto”

La periodista Milagros Leiva está en el ojo de la tormenta después de su salida de ATV y declaró que se sorprendió cuando Juliana Oxenford mencionó que “le quitaba los invitados”.

“¡Por favor! En serio me sorprendió todo lo que ellas han hablado y qué bueno que hayan sido sinceras y dicho que no les caigo porque ahora entiendo mejor la ‘mala leche’ de ambas.

Yo les deseo lo mejor y que les vaya bien siempre en todo lo que emprendan. Pero sería bueno que no mientan tanto. Cuando uno está en un centro de trabajo y, más en TV, los egos son enormes y a la señora Magaly no le gustó que algunos personajes prefirieran ir a mi programa.

¿Qué puedo hacer? ¿No entrevistar para que ella no se enoje? Lo siento, soy periodista y entrevisto a personajes de todo tipo y no tengo la culpa de que algunos prefieran venir a mi programa. Lo mismo con Juliana, me asombra que diga que yo le quitaba los invitados. Yo empezaba a las 9 y ella horas después”, indicó a Trome.

Juliana Oxenford le recuerda a Milagros Leiva que pagó por entrevista

Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para recordarle a Milagros Leiva que pagó por una entrevista:

“Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: ‘periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’”

¿Cuándo acabará la pelea entre las periodistas?