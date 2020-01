Thamara Gómez asistió a fiesta en el departamento de Jefferson Farfán

La cantante de la orquesta de cumbia ‘Puro Sentimiento’ Thamara Gómez narró cómo es que llegó a conocer a Jefferson Farfán.

En conversación con un periodista del programa ‘Magaly TV, la Firme’, la joven mencionó que fue hasta la fiesta del departamento del jugador de la selección en Miraflores después de una discoteca.

“Salimos de la discoteca a eso de las 4 o 5 de la mañana (...) Me llevaron (al departamento), era la primera vez que iba a un after. Había varias chicas. Lo que me dio gusto es que él es una persona super humilde”, expresó.

La integrante de ‘Puro Sentimiento’ mencionó que el deportista le cayó muy bien, incluso lo calificó como alguien “Súper humilde que congenia con todo el mundo”.

Thamara también explicó que en dicha reunión no estuvo presente Yahaira Plasencia, por lo que no sabe si la salsera vivía en ese inmueble.

“Ni enterada (si Yahaira vivía allí) A ella ni la vi. No me percaté de eso”, agregó.

¿Quién es Thamara Gómez?

Thamara Gómez se hizo conocida en el mundo de la farándula por ser parte de la orquesta de cumbia ‘Corazón Serrano’. Después de algunos años, ella y las algunas integrantes del grupo decidieron hacer su propia agrupación llamada ‘Puro Sentimiento’.

La joven tiene actualmente 20 años, empezó muy joven en el grupo y actualmente es una de las voces femeninas de la cumbia más reconocidas del Perú.