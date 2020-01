Salma Hayek y la vez que su derriere reventó su vestido de los premios Oscar

A unas semanas de los premios Oscar 2020 y teniendo a Salma Hayek como protagonista, recordamos la vez que la talentosa actriz sufrió un bochornoso incidente, su vestido se reventó en la parte trasera a causa de sus prominentes curvas.

En ese momento, fue Renée Zellweger quien la salvó y le prestó su vestido de repuesto.

El hecho ocurrió un día anterior a los Oscar 2003, cuando una noche anterior, Salma Hayek decidió probarse el vestido.

“La noche anterior, cuando mi ‘trasero gordo’ consiguió reventar mi vestido para los Oscar y no tenía nada que ponerme, ella me prestó uno de los que había seleccionado de antemano y que, a Dios gracias, era lo suficientemente amplio en la parte de abajo y elástico en la de arriba. Y eso fue lo me puse”, contó la actriz mexicana, mientras le entregaba a Renée un premio en la gala de los National Board of Review por su papel en la biopic de Judy Garland.

Hayek en los Oscar de ee entonces estaba nominada “Frida” junto a Zellweger por su papel en "Chicago", sin embargo, resultó ganando Nicole Kidman por su actuación en “The Hours”.

“La verdad es que ella me enfadaba un poco porque en algún momento incluso llegué a desear que ganara, porque había estado maravillosa”, contó la mexicana, sobre el hecho de tener que competir con Renée.