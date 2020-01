Adamari López sorprendió con renovada figura y así lo presumió en Instagram

Adamari López se propuso el reto de bajar de peso este año como parte de ser la embajadora hispana de WW, el reconocido programa que buscar que sus participantes logren alcanzar hábitos saludables, bajar de peso y mejorar su vida familiar. ¡Sus sacrificios están dando sus frutos!

Si bien no es un trabajo fácil, la copresentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo) ya está empezando a ver recompensado su lucha contra esos kilitos de más.

La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro publicó un vídeo a través de sus redes sociales en el que, además de invitar a sus seguidores de Instagram a que la sigan acompañando en #elretodeAda, contó muy emocionada por este nuevo logro en su vida.

“He visto que he bajado algunas libritas y eso me gusta mucho y quiero seguir esforzándome”, dio a conocer la presentadora puertorriqueña en sus redes sociales.

Sobre el proceso de dieta que está siguiendo a rajatabla para lograr su objetivo, Adamari López fue sincera en reconocer que ‘hay días que voy muy bien y hay otros días que me cuesta muchísimo trabajo’.

“Es normal, hay cosas que me gustan mucho y aunque contando puntos no se me prohiben las cosas que a mí me gustan de comer a veces tienen demasiados puntos las cosas que me gustan así que tengo que saber seleccionar”, explicó la pareja de Toni Costa.

La pérdida de peso que está experimentando Adamari ya se le está notando físicamente. Tanto así que los seguidores en las redes sociales ya lo han notado.

“Wow Adamari está más delgada y bella, aparte su nuevo vestuario está espectacular”, son comentarios que suelen repetirse con frecuencia en las publicaciones de la presentadora.