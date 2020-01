Hijo de Guy Ecker asombra al lucir idéntico y sensual como su papá [FOTOS]

Guy Ecker fue considerado uno de los galanes de telenovelas más queridos de México por su exitosas participaciones en Salomé, La mentira y Heridas de amor, convirtiéndose en uno de los hombres con más seguidoras por su belleza y talento.

El actor ahora que es papá, no solo destaca por su carrera actoral sino por la herencia que dejó a su hijo quien es idéntico a él y tienen la misma pasión, convirtiéndose el joven en una estrella de Hollywood.

Guy Ecker en 'El Señor de los Cielos'

El intérprete inició su fama cuando protagonizó en la novela colombiana Café con aroma de mujer, siendo su punto de partida para luego brillar en la industria mexicana. Guy aunque se retiró de las luces de las cámaras, a sus 60 años se vuelve a imponer, cautivando con su personaje en 'El Señor de los Cielos'.

Esposa de Guy Ecker

La mujer que mantiene un matrimonio estable con la estrella es Estela Seinz, por ello, se atrevió a confesar en este vídeo la clave del éxito de su romance.

¿Guy Ecker y su hijo son idénticos?

Jon Ecker es uno de los heredos del actor que ha destacado por su gran parecido físico con su padre a través de sus redes sociales. A su vez, lo que asombra a las fanáticas de Guy, es ver al joven con el mismo talento, pasión y dotes de galán como su papá.

Hijo de Guy Ecker

El menor de los Ecker a sus 36 años, ya ha sido parte de proyectos importantes como Queen of the South, Narcos y NCIS: New Orleans. También en producciones en español trabajó en Niña de mi corazón, La fuerza del destino, Popland! y Gossip Girl: Acapulco.

Vídeo - Hijo de Guy Ecker en 'La Reina del Sur'

Jon Ecker en Instagram

El estadounidense que nació en Texas, suele mostrar su lado más sensible en su plataforma digital. Es así que podemos visualizar sus viajes y el amor por los animales, muchos de sus fans consideran que hasta podría incursionar como modelo.

Novelas de Guy Ecker junto Edith González - 'Salomé'