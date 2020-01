Violeta Isfel confesó que se separó del padre de su hijo porque le quiso pegar

Violeta Isfel reveló por primera vez en el programa Confesiones detalles de la relación del padre de su hijo y su maternidad. La actriz contó que se fue de su casa cuando solo tenía 15 años, enamorada del padre de su hijo. Les planteó la decisión a sus padres, quienes aunque no estuvieron de acuerdo tuvieron que aceptarlo.

Ya una vez en casa de su entonces enamorado, vio la realidad. Se enfrentó a un ambiente con carencias donde aprendió a cocinar, lavar y realizar los quehaceres del hogar. Además de seguir con su carrera de actuación. Tras tener continúas peleas, la actriz creyó que un hijo le daría una nueva oportunidad en la relación, pero no fue así.

El padre de su hijo no tomó a bien el embarazo, cuenta Violeta Isfel, quien indica que siempre fue sumisa ante su pareja, hasta el día en que intentó pegarle por querer defender a su hijo.

La actriz cuenta que su hijo de meses de nacido lloraba en la noche, acción que el padre de su hijo no toleraba porque no lo dejaba dormir. Un día que estaba lloviendo, furioso, quiso escarmentarlo sacándolo a la calle. Hecho que no permitió la actriz. Al intentar defenderlo, el hombre intentó levantarle la mano.

Esa fue la primera vez que Violeta se atrevió a responderle al padre de su hijo, quien se quedó atónito ante la reacción. "Desde ese día planee cómo irme", recordó. "Me fui con mi hijo y un televisor a casa de mis padres", cuenta hoy entre risas.

Violeta tuvo que ser ocultada por sus progenitores, pues su expareja la buscaba. "Un día me llamó y me preguntó por el televisor", recordó entre risas.

"Ahora puedo contarlo porque mi hijo ya está grande. Nunca he hablado de esto", dijo la actriz, quien no pudo evitar llorar al recalcar el amor que siente por su hijo e indicar que gracias a él se volvió "más fuerte".

La entrevista fue emitida por el canal TVNovelas, en el programa Confesiones.

Actualmente, la actriz rehizo su vida y está felizmente casada.