Eduardo Santamarina cuenta detalles de su problema de alcoholismo: "Toqué fondo"

Eduardo Santamarina abrió su corazón para contar detalles de su problema de alcoholismo en el programa Confesiones. El reconocido actor contó que no le apena hablar de ello, al contrario, destacó que le sirve para dar un mensaje al público.

"Fueron 15 años de mi vida, siempre que hacemos este tipo de entrevistas hay un público detrás y es como pasar el mensaje, decirles hay una solución. Está en ti, puedes cambiar tu vida si quieres", inició el actor en el programa Confesiones de TVNovelas.

"Al principio fue difícil (hablar de ello), tienes mucha pena y vergüenza, pero ya cuando hablas de ello es liberador. La gente que te quiere te dice 'bravo', y te sientes liberado. Si yo puedo pasar el mensaje, pues adelante", acotó el esposo de Mayrin Villanueva.

El intérprete confiesa que en efecto, al principio la pasó "increíble", pero hasta el momento que tocó fondo se dio cuenta que necesitaba ayuda.

"La pasé increíble, sí, los primeros años, fue el principio de la película, pero nadie ve el final de la película, cómo terminó esa etapa. Fue terrible, tienes que tocar fondo para decir ya no quiero más esto en mi vida. Terminé solo en un cuarto de hotel solo con paranoias", cuenta el artista, quien señaló que muchas personas de la televisora donde trabajaba lo quisieron ayudar, pero "por la soberbia decía 'no, yo puedo solo'".

"Tenía amigos de la empresa que querían llevarme a alcohólicos anónimos, pero la soberbia decía no, yo puedo. Cuando toqué fondo los busqué y me llevaron", contó el actor de 51 años, quien negó que esta enfermedad se haya despertado a causa de la fama.

"No, mi alcoholismo empezó a los 15 años, no tuvo que ver la fama. Inició con la fiesta, para darme valor a sacar a bailar. Probé el alcohol, saqué a bailar, entró la anestesia a mi cuerpo y dije, 'de aquí soy'. Me dio más seguridad", recordó Eduardo Santamarina, quien agradeció haber tenido siempre trabajo y gente dispuesta a apoyarlo, aconsejándolo con palabras amables y nunca a la fuerza.



"El día que yo me casé, yo ya había salido de la clínica, mi boda fue en mis 5 sentidos, sino mis hijos me hubieran visto como yo vi a mi padre, porque yo fui hijo de una alcohólico y fue terrible. Yo no quiero eso para mis hijos", resaltó el artista, quien confiesa que aprendió a ser más selectivo con sus amistades.

En otro momento de la entrevista, habló de su relación con Mayrin Villanueva, con quien dice que ha aprendido mucho gracias a las terapias de pareja.