Yadhira Carrillo a pesar de "no tener dinero", no pierde el glamour [FOTOS]

Desde hace unos meses, Juan Collado, esposo Yadhira Carrillo se encuentra en prisión acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, pero mientras su proceso legal se lleva a cabo, la actriz acude casi todos los días al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde siempre se le ve muy glamourosa.

Y es que recientemente, la intérprete reveló que pasaronNavidad sin dinero, declaraciones que han generado gran revuelo en las redes sociales, y es que mientras el famoso abogado Juan Collado, está preso y todas sus cuentas han sido congeladas, Yadhira no puede disponer de la fortuna de su esposo, y ante los ataques de fanáticos, que le escriben que ya va siendo hora de que se ponga a trabajar, la actriz mexicana responde ante nuestras cámaras”.

“Yo trabajo diario. Yo trabajo desde los 12 años, y quisiera poderme un día quedar sin hacer nada pero no puedo, estoy acostumbrada desde muy chiquita, desde los 12 años a trabajar, y toda la vida seguiré haciendo, no puedo quedarme quieta, siempre estoy creando, siempre estoy produciendo, siempre haciendo cosas”.

Y continuó, “Además para mí es muy importante que Juan sea una naranja completa y yo una naranja completa, sabes cuando dicen tu media naranja".

"Debemos ser todos naranjas completas, tú no puedes nunca depender de una persona, por eso trabajo desde los 12 años hasta el día de hoy, y por eso es que tengo lo que tengo y no solo para mí, sino para ayudar como siempre lo hemos hecho, no solo a la familia, sino a quienes hemos podido hacer algo por ellos”.

Foto: Telemundo

Y es que pese a la situación por la que está pasando, Carrillo no deja de dar muestra de su buen gusto para la moda y en cada aparición muestra un look nuevo y diferente, dejando claro que los comentarios negativos se le resbalan y que sus atuendos son su sello característico.