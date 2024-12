“Tiene el mismo sentido cuando tú celebrabas la Navidad anteriormente”, “Según tus propias palabras: ‘Yo no celebro Navidad , pero tampoco critico a los que sí lo hacen , ya sea que sean evangélicos, católicos , adventistas o el grupo denominacional al que pertenezca’, entonces no critiques, se feliz y deja que la gente sea feliz a su manera”, “Discúlpame Katy, pero creo esa es decisión de cada uno, nadie puede obligar, yo entiendo que tú vas a la iglesia, pero no puedes obligar cada uno recibió su Navidad como mejor les parece”, se lee en los comentarios.

“Se me cerraron muchas puertas (…) Al inicio mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos no lo aceptaron. Hubo un rechazo porque estaban muy acostumbrados a esa Katy Jara de la cumbia, de conductora, pero hoy en día casi lo han aceptado, lo han asimilado, me hacen bromas y me dicen ‘ahí viene la pastora’”, dijo en entrevista con Trome.