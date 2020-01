Jazmín Pinedo sobre Austin Palao: “Me parece recontra churro” [VIDEO]

La modelo Jazmín Pinedo no dudó en halagar el físico del modelo y chico reality Austin Palao. La artista mencionó que el joven le parece muy guapo.

Las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ empezaron a decir quiénes de los integrantes del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ son los más guapos. Es aquí donde la expareja de Gino Assereto reveló que el hermano de Said Palao le parecía bastante guapo.

"Del lugar donde trabaja Gino hay un chico que me parece recontra churro. Yo se lo he dicho: ’Oye, ese chico me parece muy churro'. Luego conversé con él y se me quitó el encanto, pero me parece muy guapo. ¿Cómo se llama el hermano de Said Palao? Austin se llama, me parece súper guapo”, mencionó Pinedo.

Echa un vistazo a las imágenes:

Hasta el momento, se sabe que la modelo ha viajado a Uruguay para librarse un poco de todos las noticias de su separación del padre de su hija.

Cabe mencionar que Gino Assereto y Jazmín Pinedo revelaron su separación a través de un comunicado.

“Por este medio queremos hacer de conocimiento a nuestros amigos y medios de comunicación que, desde hace algunos meses, habíamos tomado la decisión de culminar nuestra relación, pero por el amor que nos tenemos, las vivencias que hemos compartido y el inmenso cariño que aún nos tenemos, decidimos mantener esto en privado, pero consideramos que es el momento adecuado para hacer pública esta situación”, expresaron.