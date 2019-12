Kardashian y West regalan a su hija una costosa chaqueta de Michael Jackson

North West, la hija de 6 años de Kanye West y Kim Kardashian, recibió esta Navidad uno de los regalos más comentados de las redes sociales, una chaqueta que perteneció a Michael Jackson por la que pagaron más de 60.000 dólares.

Fue la propia Kardashian la que contó que ella y su marido le habían comprado a su niña mayor la icónica chaqueta que lució el 'Rey del pop' durante la fiesta que en 1997 dio la actriz Elizabeth Taylor para celebrar sus 66 años.

'North es una gran admiradora de Michael Jackson y sabíamos que esto le iba a encantar', contó la empresaria y estrella del programa de reality Tv 'Keeping Up With The Kardashians'.

Además, explicó cómo le habían ajustado el largo de las mangas y del torso de la chaqueta con dobladillos, que podrían ir alterando a medida que la niña vaya creciendo.

'Así la va a poder usar toda su vida', dijo Kardashian, quien sonaba muy feliz en un video en sus Instagram Stories. También reveló que ella y su esposo habían ganado la prenda en una subasta.

Según E!, la pareja adquirió la chaqueta de terciopelo negro con adornos con cadenas de pedrería y perlas en la subasta de octubre de 'Íconos e Ídolos del Rock 'N' Roll de la prestigiosa casa Julien's Auctions.

Con una puja inicial de 10.000 dólares, la chaqueta fue comprada finalmente por 65.625 dólares.

La mayoría de las reacciones en las redes sociales ante el regalo de la niña fueron negativas. Muchos criticaron a West y a Kardashian por darle a una pequeña de 6 años un regalo tan caro, mientras que otros interpretaron la compra como una expresión de apoyo póstumo a Jackson, quien fue acusado de abuso sexual de menores.

En la misma subasta en la que se vendió la pieza que ahora es propiedad de North West, la chaqueta tejida verde que usó Kurt Cobain en el concierto MTV Unplugged de Nirvana fue comprada por 334.000 dólares.

En otras subastas similares otras piezas del guardarropa de Jackson, como la chaqueta de cuero que usó en el video de 'Thriller' y la del tour 'Bad' se vendieron por 1,8 millones de dólares y 300.000 dólares respectivamente.

Esta no es la primera vez que West y Kardashian han sido criticados por cómo están criando a sus cuatro hijos.

La semana pasada las redes sociales explotaron contra ellos cuando la misma North fue vista en Nueva York con una cartera de la casa Hermes, valorada en 10.000 dólares.

(Con información de Efe)