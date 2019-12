Lucero conmueve con reflexivo mensaje de Navidad desde Instagram [VIDEO]

Lucero es una de las artistas consagradas que se ha ganado el corazón de su público por su talento desde niña cuando tenía 10 años e interpretaba canciones infantiles, sin darse cuenta que se convertiría en toda una estrella vigente por cuatro décadas.

Por ello, no quiso desaprovechar esta fecha para enviar un mensaje de Navidad a todos sus seguidores, conmoviéndolos al ver el vídeo que compartió en su cuenta de Instagram.

La artista desde sus redes sociales suele compartir sus proyectos artísticos. Tras la final de su participación en La Voz Kids, agradeció a su equipo por la experiencia que dejó el programa de música.

A su vez, aprovechó en enviar un cálido saludo a sus fanáticos de Brasil. "Que seja de lindos desejos, de momentos inesquecíveis com as pessoas que amam, de pedir um pouco e agradecer muito por todas as bênçãos desse ano!

La intérprete utilizó sus plataformas digitales como Twitter e Instagram para expresar unas emotivas palabras, asombrando y emocionando a sus seguidores.

"Mi gente linda les deseo una super Feliz Navidad en compañía de las personas que aman, que puedan disfrutar de muchos regalos pero, perdonar y ser perdonado, reflexionar de las cosas lindas que han pasado. Así que Feliz Navidad para todos. Que sea una época linda e inolvidable llena de las cosas que desean".

Mis adorados Lucerinos gracias por compartir una Navidad ⛄ más conmigo🎄💖 Espero que ustedes lo disfruten con la gente más aman y que sus deseos se cumplan pronto ✨ Que sea una noche de súper lindos deseos y que se les cumplan pronto #LuceroNavidad201 😍💗🌟 pic.twitter.com/ViTdYQlJCd — Lucero (@LuceroMexico) 24 de diciembre de 2019

La menor de la mexicana, aunque no suele estar expuesta a los medios ni en las redes por su privacidad, deslumbra con su pasión por el canto que fue heredado por sus padres.

