Karen Schwarz defiende a Cathy Sáenz de críticas: "No hay espacio para el rencor y el odio"

Después de escuchar las palabras de Cathy Sáenz, quien acusó de incitar el odio contra ella a Rodrigo González, Karen Schwarz no dudó en darle su respaldo y pedir al público que antes de criticar, deberían darse el tiempo de conocer.

La conductora de Mujeres al mando indicó que lo que está viviendo Cathy Saénz "es muy fuerte" y "no es justo".

"Si no te cae, no te cae. Incitar de esa manera (el odio). Si bien es cierto, yo pasé por lo mismo hace mucho tiempo, todos somos diferentes. Mi corazón está lleno de amor por mi familia y no hay espacio para el rencor ni para el odio, lo digo de corazón. Mi cabeza está curada porque sufrí mucho. Veo a Cathy y para ella es muy fuerte, no es justo", indicó la animadora..

Asimismo, contó que está aprendiendo a conocer a Cathy y la calificó como "una persona de un corazón muy grande".

"Si tú conoces a Cathy y a un sinfín de mujeres, no critiquen, aprende a conocer", acotó la joven, quien pidió respeto entre mujer.

Además, pidió al público que no crea historias inventadas sobre ella, "porque no es cierto". Resaltando así que no existe problemas entre Jazmín Pinedo y Cathy. Finalmente, señaló que esta situación debe parar.

Rodrigo González llamó "corriente" a Cathya Sáenz

Cathya Sáenz dirigió sus palabras a Rodrigo González luego que éste la llamara "corriente" por haberse quedado con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. La conductora de TV señaló que el animador incentiva el odio hacia ella.