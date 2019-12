Jacky Bracamontes celebró el cumpleaños de sus hijas bajo cero [FOTOS]

Jacquelinea Bracamontes más que nunca lució emocionada el día más importante para sus hijas, su cumpleaños.

Jacqueline Bracamontes y su esposo

La vacaciones aún no terminan para la familia de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, quienes hace unos días disfrutaron de unos días de sol y playa en la Riviera Maya. Ahora, el clan ha decidido cambiar el clima tropical, los trajes de baño y las tablas de surf, por la nieve, la ropa térmica y los esquís.

Y es que desde hace unos días, Jacky y Martín, en compañía de sus cinco hijas, se encuentran en Vail, Colorado, donde además de disfrutar del clima gélido y de las actividades invernales, también han celebrado el primer cumpleaños de las más pequeñas del hogar: las mellizas Paula y Emilia.

A la celebración también se han unido las hermanitas de las festejadas: ‘Mini’ Jacky, Caro y Renata. A través de sus redes sociales, la pareja ha documentado cada detalle de sus vacaciones de invierno y también han compartido parte de las celebraciones de las tiernas gemelitas.

¿Cómo celebró Jacky Bracamontes el cumpleaños de sus hijas?

Aunque Paula y Emilia cumplieron años el pasado viernes 20 de diciembre, las celebraciones comenzaron desde hace unas semanas, cuando se encontraban aún en la Riviera Maya. Ahí, las pequeñas soplaron sus primeras velitas de cumpleaños, rodeadas del cariño de sus papás y de sus tres hermanitas.

Ahora, desde la nieve, la familia celebró el cumpleaños de las mellizas con un delicioso pastel y al ritmo de Las Mañanitas. A través de sus redes sociales, la presentadora compartió algunos videos del momento en el que sus pequeñas partieron el pastel de su primer cumpleaños.

Muy bien equipados y con una sonrisa en el rostro es como se ha dejado ver toda la familia en sus días en Vail. “¡Listos para esquiar!”, escribió Jacky en Instagram junto a esta fotografía en la que se les ve ya instaladísimos y a punto de disfrutar de una tarde de esquí.

Aunque Jacky lleva preparados sus mejores looks invernales, no pudo ser parte de la diversión extrema a la que se ha acostumbrado desde que se casó con Martín. A pesar de que disfruta mucho de los deportes invernales, la también actriz confesó que debido a sus recientes cirugías, el doctor no le permitió exponerse a los deportes extremos.