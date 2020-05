Coronavirus: Voleibolista peruana espera vuelo humanitario tras quedarse varada en Rumania

La voleibolista peruana Carla Rueda pasa momentos complicados en Rumanía porque se ha quedado varada desde hace dos meses y está a la espera de un vuelo humanitario para regresar, situación que ha llevado al Instituto Peruano del Deporte (IPD) a realizar los contactos correspondientes para traerla de vuelta.

Carla Rueda, quien es integrante de la selección peruana, milita en un club de Rumanía, pero su situación se torna complicada porque el equipo le mandó un documento señalando que ya no existía un contrato con ella y le dieron una habitación en la villa deportiva hasta que pueda retornar al Perú. Ya lleva dos meses así y no sabe qué hacer.

"He aguantado dos meses pero siento que ya no se puede más por la situación. El club me brindó una habitación en la villa deportiva hasta que pueda viajar pero así llevo dos meses esperando, he hablado con el consulado pero creo que ellos no pueden hacer nada", dijo a Radio Ovación.

"He explotado porque me veo aquí sola, las demás jugadoras regresaron a sus ciudades y es bien complicado, además mi mamá en Perú vive sola", explicó la jugadora peruana.

Rueda precisó que ya hubo vuelos de otra ciudades y puso como ejemplo el caso de la también voleibolista peruana, Ángela Leiva, quien tomó un vuelo ayer para Perú.

"Acá me dicen que mejor me quede pero hasta cuándo voy a esperar. He leído que las fronteras en Perú recién las van a abrir en octubre, ¿qué voy a hacer yo acá hasta octubre?", lamentó.

Rueda exhorta a las autoridades deportivas y políticas a que le brinden el apoyo necesario para retornar porque ya se le está acabando las posibilidades de comprar alimentos.

"Estoy pidiendo que me ayude la Cancillería peruana, el jefe del IPD, mi Federación. Trato de ser positiva porque al menos tengo un techo donde estar, pero alimentación y cualquier necesidad corre por mí".

Trabajo en conjunto

Por su parte, el presidente del IPD, Gustavo San martín, dijo que la actual situación de la voleibolista es complicada porque en Rumanía no están gestionando vuelos humanitarios. Se mantiene coordinaciones con la Cancillería peruana para ver las alternativas que puedan traer de regreso a la deportista.

"Me comuniqué con Carla el día de ayer, la situación es complicada pero ya nos comunicamos con el área de Cancillería para ver qué posibilidades hay que ella se pueda trasladar. Ahora hay tres opciones para que ella pueda tomar un vuelo de Austria, Grecia y España", indicó

"Seguimos trabajando para ver si esto se puede dar porque de Rumania no se están gestionando vuelos humanitarios. No es sencillo porque hay más de 14 mil compatriotas tratando de regresar al Perú pero siempre hemos trabajado bien con Cancillería", culminó.