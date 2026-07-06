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Keiko Fujimori impacta al REVELAR cómo conoció a la pareja de Mark Vito y la CONDICIÓN que impuso: "Primero pídele permiso..."

Keiko Fujimori relató el inesperado momento en que conoció a Leslie, la joven que conquistó a Mark Vito, en su propio hogar. ¿Cuál fue la clara condición que impuso?

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    Keiko Fujimori impacta al REVELAR cómo conoció a la pareja de Mark Vito y la CONDICIÓN que impuso: "Primero pídele permiso..."
    Keiko Fujimori y Mark Vito
    Keiko Fujimori impacta al REVELAR cómo conoció a la pareja de Mark Vito y la CONDICIÓN que impuso: "Primero pídele permiso..."

    ¡Inesperado acontecimiento! Keiko Fujimori rompió el silencio y contó cómo fue su primer encuentro con Leslie Echevarría, la joven pareja de su exesposo Mark Vito. Lejos de cualquier resentimiento, la actual lideresa política del Perú compartió la firme condición que le puso al padre de sus hijas antes de concederle un permiso crucial y cómo esta situación la llevó a permitir que la joven influencer ingresara a su hogar, aunque no estaba preparada.

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    Keiko Fujimori revela su primer encuentro con Leslie Echevarría en su casa

    Durante una charla con 'El Flaco Granda', Keiko afirmó que no le incomoda que su exesposo Mark Vito mantenga ahora una relación con una mujer más joven. Según describió, el encuentro con la pareja de tiktokers ocurrió de una manera totalmente inesperada, especialmente porque ella había estipulado una condición previa antes de verse.

    “Sé que está saliendo con una chica con la que... Él se ve feliz, ella sonríe, así que está bien. Ya tuve la oportunidad de conocerla. Hubo un viaje que mi hija mayor hizo con su papá y Mark me dijo: ‘Quiero viajar con Leslie, ¿te molesta?’. Respondí: ‘No, no me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque ella viajará con tu pareja, si Kyara está de acuerdo, yo también’. Así que el día que iban al aeropuerto, le pregunté a Mark si Leslie estaba afuera y le pedí que entrara”, explicó Keiko Fujimori.

    Luego de aceptar la condición para el viaje, sorprendió a Leslie Echevarría en el momento menos previsto para conocerse: “Él me preguntó ‘¿estás segura?’, y le dije ‘Por supuesto, mi hija va a viajar con tu pareja, al menos quiero conocerla’. Así que la invitamos a pasar, bajó K… (mi hija menor), pudimos conversar, saludarla, me pareció una buena chica. Así que sí, la conocí y le deseo lo mejor”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori impacta al REVELAR cómo conoció a la pareja de Mark Vito y la CONDICIÓN que impuso: "Primero pídele permiso..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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