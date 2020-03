Convivir con tu pareja podría ser un gran error

Cuando uno está enamorado hace locuras, como querer precipitar las cosas e irse a vivir con la pareja. Este es un paso muy grande e importante en nuestras vidas por lo que debemos analizar las ventajas y desventajas con la cabeza fría.

Con frecuencia decidimos vivir con nuestra pareja por razones equivocadas y el resultado no es lo esperado. El tiempo termina dándote grandes lecciones y puedes resultar incómoda, triste y decepcionada, al punto de terminar con un noviazgo que supuestamente iba a durar toda la vida.

Para que no ocurra esto, considera los siguientes puntos si vas a vivir con él por primera vez, para ver si vale la pena o no mudarte.

1 Es el siguiente paso

Si tu relación es considerada como larga, comienzas erróneamente a creer que es el “momento indicado de hacerlo”. Si bien el tiempo puede hacer que consideres mudarte, no debe ser la principal razón.

Si piensan mudarse juntos, deben considerar que son un gran equipo juntos, que se apoyarán en todos sus planes individuales y que construirán proyectos de la mano del otro.

2 Lo voy a convencer

Una decisión de este calibre debe nacer de cada persona, no es algo que debas estar convenciendo, porque si es así, no vale la pena que gastes tanta saliva. “Convencer a alguien” en cuestión de amores es lo peor, no solo para la relación, sino también para ti.

Pero, ojo, si está en proceso de pensarlo, dale su tiempo, no lo prisiones. Sin embargo, si no quiere tomar una decisión, conversen para saber qué buscan ambos en la relación.

3 Solo quiero salir de la casa de mis padres

Es común que tomes esta decisión porque ya no aguantas a tus hermanos o tu mamá, pero, sería grave error hacerlo por este motivo.

Recuerda que vivir juntos es un reto en el que interfiere más allá del amor, pues se necesita dinero, tiempo, espacio, entre otras.

4 Para mejorar la relación

Si crees que irse a vivir juntos solucionará el sinfín de problemas que tienen, estás completamente equivocada. Dar este paso no mejorará nada, más bien se podrían acrecentar sus diferencias.

Antes de mudarse, analicen fríamente porque están juntos y si se visualizan dentro de unos años aún dentro de la relación. Sean sinceros, hablen de lo que quieren y de lo que esperan del otro.

5 No quiero estar sola

A veces estamos en pareja porque no soportamos nuestra soledad. Si sabes que tu relación inició por ese motivo, te recomendamos no llevar tu noviazgo al siguiente nivel. Estar en pareja debe ser una convicción no una imposición.

Te recomendamos ir a terapia para que poco a poco le encuentres sentido a tu relación. Sino, solo estarán perdiendo el tiempo tú y tu pareja.