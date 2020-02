Cómo engreírte a ti este San Valentín

San Valentín se asoma con fuerza y las parejas se alistan a celebrarlo como mejor saben hacerlo: dándose amor puro y sincero. Sin embargo, si tú estás soltera, no te sientas triste, también puedes demostrar todo el amor que sientes por ti misma con muchas actividades.

Este 14 de febrero olvídate del resto y disfruta del día engriéndote, porque tú eres lo más valioso en tu vida.

Recuerda que lo más importante es ser feliz contigo, y el hecho que no tengas pareja no quiere decir que te encerrarás a escuchar canciones “sad” o corta venas y ponerte a llorar. Pues tienes muchos lugares a los cuales puedes acudir, y si no los conoces, te los enseñamos a continuación.

Un respiro y nuevo look

Todas necesitamos un respiro para empezar de nuevo, y que mejor forma de hacerlo que con un cambio de look. Para ello, en Soho Color podrán ayudarte cabalmente. Tú solo debes ir decidida en dar el salto de fe para renovar tu apariencia.

Un gusto culinario

Si tu corazón se divide en darte amor y el amor que sientes por la comida ya sabes que hacer. Tu cita perfecta será escaparte sola a un restaurante y dejar libre tus bajos instintos culinarios. Atrévete a darte ese buen gusto en Rustica, donde disfrutarás no solo de un buen restaurante, sino también de karaoke y discoteca.

Paseo descalza

El 14 de febrero se presta idóneo para salir a pasear. Ya sea por la ciudad, el campo o la playa, alista tus cosas y ve a dar un paseo reflexivo, esto te ayudará a reencontrarte contigo y tus deseos. Recuera que si estás por la playa puedes visitar la zapatería de Ripley ubicada en Asia, para así terminar tu paseo por todo lo alto.

Píntate una sonrisa

Si no quieres salir, nadie te debe obligar, así que puedes organizar una tarde de chicas para ti solita. Ponte tu pijama, pon buena música y disfruta de la tarde. Si quieres cerrar este 14 con broche de oro, puedes jugar a maquillarte. Tanto Natura o Avon tienen los implementos necesarios para conseguir un fantástico look.