Podrás bautizar una cucaracha con el nombre de tu ex este San Valentín

¿Aún no puedes pensar en tu ex sin enojarte? Si tú respuesta fue “sí”, el zoológico de San Antonio tiene el plan perfecto para ti este San Valentín, pues, por solo 5 dólares, te permitirá bautizar a una cucaracha con el nombre de tu ex pareja para dársela de comer a una serpiente.

“Aún si tu ex no vive en Texas. Estamos lanzando el primer evento de “Llórame una cucaracha”. Puedes bautizar a una cucaracha y nosotros se la daremos de comer a uno de nuestros animales. Puedes hacerlo también con una rata y se la daremos de comer a un reptil”, escribió el citado zoológico en una publicación de Facebook.

Pero eso no es todo, pues el evento también incluye paquetes especiales, y solo por 20 dólares, podrás hacer lo mismo, pero con una rata en vez de una cucaracha.

Si no estás en Estados Unidos, no te preocupes, igual puedes realizar este peculiar acto de desamor. Para bautizar a la alimaña de tu preferencia, solo debes realizar el pago en línea y ver el video a través de Facebook Live.

Recuerda que solo tienes hasta hoy, 13 de febrero, para inscribirte y demostrarle a tu ex novio todo el “amor” que aún le guardas.