"Las personas que están mal alimentadas son las que se agravan y pasan a UCI", asegura nutricionista

Ante el incremento de contagios y la llegada de las variantes de la COVID-19, la nutricionista Tania Alfaro enseña cómo tener una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico y revela por qué se infectan las personas con COVID-19 durante la segunda ola.

"La alimentación no va a evitar que vuelvan a infectarse (las personas recuperadas de COVID-19), es un virus. ¿Saben por qué se infectan las personas? Porque salen a comer, a almorzar, a cenar en la calle, se sacan la mascarilla", explicó la nutricionista Tania Alfaro a Wapa.pe.

"Si usas una buena mascarilla, eso te protege porque es un virus (el nuevo coronavirus) que entra por las vías respiratorias, por los ojos", añadió.

La especialista aseveró una vez más que "la alimentación no va a evitar el coronavirus sino va a fortalecer el organismo". Sin embargo, hay personas 'fortalecidas' que se pueden contagiar con la enfermedad viral.

"Las personas que tienen el sistema inmunológico más fortalecido son las que casi no tienen síntomas (en caso se contagien de COVID-19), ni siquiera les da síntomas, están tranquilos, si tuvieron COVID-19 ni se dieron cuenta", enfatizó.

Una alimentación balanceada

Por otro lado, Alfaro señaló que la buena alimentación es vital durante la segunda ola de COVID-19. "Las personas que están mal alimentadas, encima tienen enfermedades como los obesos, diabéticos, con enfermedades crónicas, son los pacientes que se agravan y pasan a UCI".

"¿Qué es lo que yo recomiendo? Por supuesto, lo que va a ayudar es decir a la persona que la alimentación no va a prevenir que se contagien de COVID-19, no previene, lo que hace es fortalece tu sistema inmune para que si te da el COVID-19, los síntomas sean leves y no llegues a emergencias o hospitalización", advirtió Tania Alfaro.

Recomendaciones para una buena salud

Finalmente, la nutricionista Tania Alfaro aconsejó a la ciudadanía dormir ocho horas cada día, realizar actividad física y alimentación balanceada.

"Les recomiendo consumir ensaladas cocidas, consumir pescados dos veces a la semana, si no tienes problemas de colesterol puedes agregar las carnes rojas, hígado, y las menestras que debemos comerlas tres veces por semana".

"Hay algunas personas que dicen ' yo como mucha ensalada, pero soy estreñido'. Las cáscaras de las menestras tienen mayor cantidad de fibra que las ensaladas, tú equilibras eso, tomando siempre un refresco con vitamina C como chicha morada, carambola, limonada. Siempre se empieza con un buen desayuno y en la noche algo más ligero dos o tres horas antes de dormir es lo ideal", recomendó Tania Alfaro.