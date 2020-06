Coronavirus: ¿Sabías que la avena es el mejor aliado para enfrentar la nueva enfermedad?

En un contexto mundial de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, una enfermedad que genera, entre otros síntomas, un proceso inflamatorio severo, la avena es un cereal que tiene un gran aporte de antioxidantes por lo que se le atribuye propiedades antiinflamatorias.

En ese sentido, la directora de nutrición y técnicas alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu, Karen Quiroz, dijo que la avena es un buen aliado para enfrentar la pandemia debido a que los ciudadanos se encuentran en largos periodos de confinamiento.

"Hay que tratar de buscar alimentos que sean de mayor alcance y de mayor durabilidad, que sean nutritivos y que también sean rentables", dijo hoy la especialista.

Aporte nutricional de la avena

Quiroz reveló que el aporte nutricional de la avena radica en que tiene una buena cantidad de hidratos de carbono, con un alto contenido de fibras de tipo insoluble y soluble, que ayudarán a mejorar los procesos de digestión y a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

"Además, tiene un alto contenido de ácidos grasos principalmente el linoleico, que le va a conferir propiedades sobre la salud cardiovascular; también contiene calcio y zinc que aportarán en los procesos de inmunidad de las personas", resaltó.

Subrayó que la avena es un alimento que presenta cobre, fósforo, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. "Por sus múltiples beneficios nutricionales es aprovechable por diferentes grupos etarios, desde niños hasta adultos mayores, acoplándose muy bien a las necesidades nutricionales", manifestó. Asimismo, sostuvo que contiene avenasterol y lecitina que van a intervenir en la reducción del colesterol.

Factor clima

La experta refirió que las personas prefieren consumir la avena porque es un alimento que se acopla fácilmente al tipo de clima, por ejemplo, explicó que en épocas de calor se puede consumir en jugos y ensaladas de frutas.

"En periodos de frío se puede consumir bajo la forma de preparaciones de sopas acompañadas de verduras, y bebidas calientes que pueden ser acompañadas de frutas y lácteos", acotó. Finalmente, detalló que también se puede acompañar con un aporte proteico como carnes y pollos.

Frutas cítricas para fortalecer el sistema inmune

La vitamina C es esencial para la producción de glóbulos blancos que son los encargados de defendernos. En este grupo se encuentran los limones, naranjas, mandarinas, tangelos. Se debe tener en cuenta que la vitamina C no se almacena en el organismo y se debe consumir TODOS LOS DÍAS.