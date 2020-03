Coronavirus en Perú: ¿El vodka sirve como gel antibacterial para desinfectar las manos?

Confeccionar de manera casera un gel hidroalcohólico con vodka es inútil para combatir el coronavirus, advirtió un fabricante estadounidense de esta bebida destilada en respuesta a un usuario que había compartido una receta propia.

"Hice gel desinfectante con su vodka. El gel no tiene mal sabor. Me protege de los gérmenes y me siento bien", dijo el jueves el propietario de la cuenta de Twitter Snottypotty en un mensaje dirigido a la cuenta oficial de la marca de vodka con sede en Texas Tito's.

Un usuario llamado Kaliel también aseguró en Twitter que "haría un gel desinfectante con vodka de Tito para mantenerse a salvo del coronavirus". Y un tercero, Rick Holter, sugirió tener una botella de vodka a mano para limpiarse las manos.

