Alexandra Graña confesó que fue diagnosticada con agresivo cáncer a la piel

Una nueva información sobre la reconocida actriz peruana Alexandra Graña ha puesto en alerta a todos sus seguidores, al confesar en, una entrevista en radio Capital, que padece un tipo de cáncer a la piel.

Alexandra Graña siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada y que sea su vida la profesional la que hable por ella; sin embargo, esta vez sorprendió al abrirse durante una entrevista y confesar que en julio le detectaron melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo.

Durante el conducido por Fiorella Rodríguez, se estaba tocando el tema de la prevención del cáncer de piel, y que ahora con la llegada del verano se debe cuidar la piel. Es así que, con el fin de resaltar la importancia de la prevención, la actriz decidió contar su caso.

Alexandra Graña contó que en julio de este año visitó a un mastólogo para un chequeo de rutina, donde también le realizaron una revisión de piel y según lo que comentó durante la conversación, uno de sus lunares llamó la atención de su doctor.

“En julio me fui a hacer mi chequeo regular de mamas. Yo voy donde un especialista en tumores blandos que también ve cáncer de piel. Entonces le dije ‘chequéame los lunares’. Nunca me habían llamado la atención y de repente me dijo ‘este mejor vamos a revisarlo’ (…) Lo sacaron y de pronto descubren que era un melanoma, felizmente detectado a tiempo. El melanoma es el más agresivo de todos los tipos de cáncer. Solo el 10% de la población lo tiene”, narró la actriz.

De esta manera, la actriz supo que tenía melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la noticia, refirió que la neoplasia fue encontrada a tiempo y no significó alteración alguna en su salud. Sin embargo, ahora deberá seguir rigurosas revisiones con el fin de controlar de cerca la enfermedad. “Felizmente me lo encontraron in situ y de grado 0”, reveló.

Ante lo que ha vivido en estos últimos meses y cómo un chequeo médico de rutina puedo evitar una complicación mayor en su salud, la actriz no perdió la oportunidad de aconsejar a los oyentes del programa e insistió en la relevancia de hacer chequeos anuales y despistajes de cáncer. “La gente no está concientizada... por esto he venido difundiendo prevención. Pues uno nunca sabe hasta que te pasa”.

¿Qué es el melanoma?

El melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y, rara vez, en los órganos internos, como los intestinos.

La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de padecer melanoma, sostiene Mayo Clinic.