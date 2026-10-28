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Universidades de Lima podrían suspender clases por visita del papa León XIV: estas son las fechas y medidas anunciadas

La Universidad de Lima confirmó cambios en sus actividades académicas durante noviembre. Otras instituciones de educación superior también evalúan implementar clases virtuales ante la llegada del pontífice.

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    Universidades de Lima podrían suspender clases por visita del papa León XIV: estas son las fechas y medidas anunciadas
    Universidades de Lima podrían suspender clases
    Universidades de Lima podrían suspender clases por visita del papa León XIV: estas son las fechas y medidas anunciadas

    La próxima visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, provocará modificaciones en las actividades académicas de algunas universidades de Lima y Callao. La primera institución en confirmar medidas fue la Universidad de Lima, que anunció clases virtuales durante dos días y la suspensión total de sus actividades en otra fecha.

    Según informó Infobae, otras casas de estudio también tienen previsto implementar la enseñanza remota durante las principales actividades del pontífice. Sin embargo, hasta el momento, estas instituciones no han publicado comunicados oficiales que confirmen sus respectivas disposiciones.

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    ¿Qué universidades suspenderán clases por la visita del papa León XIV?

    La Universidad de Lima informó a su comunidad estudiantil que los días miércoles 11 y jueves 12 de noviembre las clases se desarrollarán exclusivamente de manera virtual. Asimismo, confirmó que el lunes 16 quedarán suspendidas todas las actividades académicas, tanto presenciales como remotas.

    Por otro lado, otras universidades de Lima y Callao podrían adoptar disposiciones similares para facilitar el desplazamiento de estudiantes y docentes durante las jornadas de mayor concentración de público. No obstante, sus decisiones aún están pendientes de confirmación oficial.

    ¿Qué días serán no laborables en Lima y Callao por la visita del papa?

    El Gobierno estableció días no laborables compensables mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, con motivo de las actividades religiosas programadas durante la visita papal.

    En Lima y Callao, las fechas contempladas son las siguientes:

    FechaHorario no laborable
    Miércoles 11 de noviembreDesde la 1:00 p. m.
    Jueves 12 de noviembreDesde la 1:00 p. m.
    Lunes 16 de noviembreJornada completa

    En el sector privado, la aplicación de esta medida dependerá del acuerdo entre empleadores y trabajadores. En las entidades públicas, las horas no trabajadas deberán recuperarse conforme a los plazos establecidos.

    ¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

    El pontífice arribará al territorio peruano el miércoles 11 de noviembre, después de cumplir actividades en Argentina. Su agenda contempla encuentros con autoridades, representantes religiosos y jóvenes, además de visitas a distintas regiones del país.

    Una de las actividades más importantes está prevista para el lunes 16 de noviembre, cuando celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, a las 10.30 a. m. Tras concluir sus compromisos, partirá desde el Callao con destino a Roma.

    SOBRE EL AUTOR:
    Universidades de Lima podrían suspender clases por visita del papa León XIV: estas son las fechas y medidas anunciadas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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