Fatídico accidente en Moquegua: aseguradora y empresa no se hacen cargo de gastos de alumnos

Un docente reveló que la aseguradora Rímac , así como la empresa de transportes Móvil Bus , no se han hecho de los gastos médicos y de sepelio de las personas que resultaron heridas y fallecieron en el accidente que ha enlutado a varias familias del colegio San Jacinto de Vice .

"Hemos perdido a un alumno del colegio de la promoción. Fueron 7 chicos y solo regresan 5. Tenemos a Diego que lo van a operar. Me he comunicado con su mamá y el seguro Rímac, insensible, no lo pueden operar", destacó.