En la era donde la tecnología se mezcla con la vida íntima, un nuevo dispositivo promete revolucionar la manera en que las parejas se relacionan. Se trata de "The Ring", un anillo inteligente que no solo mide tu salud física , sino también tus emociones más profundas . ¿Suena invasivo? Tal vez. ¿Inevitable? Definitivamente.

Desarrollado por RAW en alianza con la firma de innovación Queens Tech , The Ring fue diseñado para ser usado por ambos miembros de la pareja. Funciona únicamente cuando está sincronizado en pareja, y su función principal es monitorear, en tiempo real, el estado emocional de cada persona.

Aunque sus creadores aseguran que The Ring no fue diseñado para “cazar infieles”, no han negado que puede revelar alteraciones emocionales fuera de lo común. De hecho, lo promocionan como una herramienta de “conciencia emocional compartida”, ideal para parejas que desean más transparencia.