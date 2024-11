El esperado Perú vs Chile no será solo un enfrentamiento más de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este viernes 15 de noviembre a las 8:30 p.m., el Estadio Monumental de Ate será testigo de un duelo que define mucho más que puntos: orgullo, rivalidad histórica y la lucha por mantenerse en la competencia. Ambas selecciones necesitan una victoria, ya que un empate no les sirve y una derrota los condenaría al último lugar de la tabla.