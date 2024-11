Ayer, miércoles 30 de octubre , Interbank confirmó la intrusión en su sistema, lo que provocó la vulneración de datos de algunos clientes. No obstante, la entidad bancaria afirmó que esa información está protegida. Sin embargo, este jueves 31 se reveló a través de X (anteriormente Twitter) que el hacker obtendrá hoy más datos de los usuarios de la institución.

“Lo peor es que Interbank no ofrece ninguna solución ni forma de que podamos cambiar nuestros datos o claves para asegurar nuestra información. La aplicación no funciona y no permite hacer ningún cambio. Ya van casi 24 horas y seguimos con el mismo inconveniente”, manifestó un usuario en la mencionada red social.