La Victoria: Mafia vende pruebas falsas de COVID-19 con resultado negativo para viajeros

En La Victoria, una mafia que vendía pruebas falsas de la COVID-19 quedó al descubierto. Operaban en las inmediaciones de los terminales terrestres de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, según indagó RPP Noticias.

De acuerdo a dicho medio, las pruebas falsas de COVID-19 se ofertaban a 50 soles y estaban listas en menos de cinco minutos.

El documento llevaba impresos el nombre de una clínica particular y el logo del Ministerio de Salud, además, llevaba el nombre de la persona que lo compraba, en este caso el periodista que se hizo pasar por un viajero.

Cabe destacar que estos certificados de COVID-19 se entregaban sin prueba alguna de por medio.

Obligatorio

Tras el levante de la cuarentena, la prueba de descarte de la COVID-19 se convirtió en un requisito obligatorio para realizar viajes interprovinciales de más de cinco horas.

Según la información que recogió TV Perú, solo en el terminal de Atocongo, el 70% de pasajeros, que prevén viajar a diferentes provincias, han arrojado positivo en la prueba de descarte del nuevo coronavirus.

Los transportistas implementaron las cabinas de descarte COVID-19 en los terminales terrestres, donde personal de salud dio inicio a la prueba de descarte a todas aquellas personas que desean viajar. Se viene realizando un aproximado de 75 pruebas por hora en los terminales.

Es de señalar que, la norma establecida señala que las agencias no deben vender boletos a aquellas personas que no cuenten con certificado de no tener la enfermedad de COVID-19.