SJL: Mujer denuncia entre lágrimas que revendedores de oxígeno perjudican salud de su mamá

Conseguir oxígeno medicinal en Perú se ha convertido en una odisea. Así quedó registrado en los alrededores de una planta generadora gratuita en San Juan de Lurigancho, donde más de 500 personas hacen su cola para recargar sus balones.

En medio del alboroto en la fila, una mujer denunció la presencia de revendedores de oxígeno medicinal, así como del sitio en la cola, por lo que les pidió a las autoridades controlar la zona a fin de evitar que lucren con la necesidad de las personas.

Consideró injusto que mafiosos consigan el oxígeno medicinal antes, a pesar que ella sí tiene un familiar grave por el coronavirus.

“No me importa quedarme tres, cuatro días, o una semana. No me interesa porque es mi mamá. Es injusto. Me siento tan furiosa porque estoy caminado toda la semana para buscar oxígeno para mi madre. El problema es que no hay”, dijo a Exitosa.

“Mi mamá ahora está delicada. Y no me parece lo que esa gente (revendedores) hace. Solo quiero llegar a que me den mi balón. Lo peor es que un balón no sirve. A mi mamá le dura un día y yo tengo que hacer colas cuatro días”, lamentó.

Desde que se inauguró la planta generadora de oxigeno medicinal en San Juan de Lurigancho, a la altura del paradero 16 de la avenida Los Próceres, cientos de familias hacen una cola por varios de días. Este panorama ha generado una aglomeración de personas y restos de basura en plena vía pública.