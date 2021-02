Peruana de 84 años logró vacunarse en Chile contra la COVID-19

Doña María Evangelina, una piurana de 86 años, recibió la vacuna contra la COVID-19 en Chile. El país vecino inmunizó a nuestra compatriota ya que está dentro del grupo de riesgo ante el coronavirus.

Doña María llegó a Chile en enero del 2020, cuando la COVID-19 no era un problema mundial, para visitar a su nieta que radica allá hace 16 años. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, debió quedarse confinada por su condición de vulnerabilidad.

“Estoy perfectamente y contenta porque yo sé que me voy a poner bien, aunque nunca me dio nada. Soy cuidadosa, no salgo ni a la puerta”, comentó la mujer a América TV. “Nunca tuve miedo, que sea lo que Dios quiera. No siento nada”, agregó.

Según relata el dominical, la anciana, en compañía de su nieta, se acercó a un centro de salud en la Ciudad de Santiago, donde ya inició la jornada de vacunación para el personal médico y los ciudadanos más vulnerables. “He tenido tantas operaciones que hasta el miedo ya perdí”, contó sobre la vacuna.

Ahora, Doña María espera la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, la cual le será suministrada el próximo 6 de marzo.

“Todo está bien organizados. Se está vacunando a todos los adultos mayores, por lo que está bien resguardado en todo”, comentó su nieta Jessica.

Chile estima vacunar a 5 millones de personas en el primer trimestre del 2021. En este calculó también entran los extranjeros, residentes o no en Chile, quienes solo deberán presentar su pasaporte y su documento de identidad.