Mujer despierta de un coma por la COVID-19 y se entera que su esposo ha muerto debido al virus

Al despertar tras 42 días de luchar por su vida en una cama UCI por culpa del coronavirus, una mujer se enteró que su esposo había fallecido a causa de la COVID-19.

Carmela Fernández es una dirigente vecinal de Carabayllo, pero su vida no volvió a ser la misma luego de dar positivo al mortal virus.

“Sentía que me estaban bañando para meterme al cajón. Sentía eso. Pero yo luchaba, me decía que iba a levantarme. Porque me sentía viva. Eso reclamaba entre mí”, relató Carmela a Cuarto Poder.

Los médicos operaron a Fernández hasta en dos oportunidades para que logre respirar. Sin embargo, al comunicarle a su esposo que iban a volver a intervenirla quirúrgicamente, este no resistió la noticia y el virus lo venció.

“Cuando le dicen que me van a volver a operar, es cuando él más se cae y queda mal. En 15 días mi esposo no pudo soportar más”, continúo la mujer.

Ya recuperada del virus, y sin saber la situación de esposo, Carmela regresa a casa. Fue allí que le dan la terrible noticia.

“Me dan de alta y cuando llego a casa pregunto por él. Le digo a mi familia para hacer los trámites y trasladarlo a Ate. Mi sobrino y mi familia solo me miraba y me dicen que nos ha dejado, que él había fallecido”, narró.