Wuhan recibió el 2021 en medio de una multitudinaria celebración de Año Nuevo

Wuhan, ciudad china donde se originó la pandemia del coronavirus hace un año, despidió el 2020 por todo lo alto. El festejo incluyó un multitudinario concierto en la calle, donde ni la policía pudo evitar la concentración de personas.

"2020 fue un año muy difícil a causa de la experiencia de la epidemia, especialmente para nosotros que vivimos una experiencia imposible de olvidar", contó a AFP Xu Du, un habitante de esta ciudad del centro-este de China.

Pese a que dejaron olvidado el distanciamiento social debido a las celebraciones, los ciudadanos de Wuhan no dejaron de lado el uso de la mascarilla mientras contemplaban un espectáculo de luces previo a la medianoche.

“China logró controlar muy bien la epidemia”, declaró Li Yusu. “Pero hay otros países que están sufriendo por el virus. Espero que estos otros países podrán superar estas dificultades lo más pronto posible”, añadió.

“Tenemos derecho a disfrutar”, comentó otro joven, que pese a la normalidad del festejo aún tiene presente los estragos que causó la COVID-19 y el estricto confinamiento en la ciudad, que comenzó a finales de enero y se alargó durante 11 semanas.

“Si me dices a finales de febrero que hoy estaríamos así, no me lo creería”, relató.

Tras la llegada del 2021, los bares, karaokes y discotecas de la ciudad se atiborraron de gente. Todos buscaban despedir un año que causó miles de muertes por culpa del coronavirus, cuyo origen se registró en una de los mercados de su localidad.