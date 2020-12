Pacientes que superaron la COVID-19 presentan como secuela estrechez de tráquea

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que el cuerpo médico del hospital Arzobispo Loayza logró intervenir quirúrgicamente a 13 pacientes con estrechez de tráquea generada por intubación prolongada, especialmente en pacientes que estuvieron en UCI a consecuencia del coronavirus.

El Dr. José Antonio Novoa Pérez, cirujano de Cabeza y Cuello y Maxilofacial del mencionado nosocomio, reveló que los casos de estenosis traqueal se reportaron en gran cantidad durante los últimos meses y, además, que esta afección perjudica severamente la función respiratoria.

"La intubación prolongada que suelen padecer los casos severos con esta enfermedad predispone a presentar lesiones en los anillos traqueales, lo que a la larga genera la obstrucción en el flujo de aire a los pulmones y también la pérdida de la función del habla", manifestó el especialista.

Según reportes, en el 2019 solamente se reportaron dos casos de estrechez de tráquea, mientras que en 2020 se han confirmado 13 situaciones, todas en pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2.

La COVID-19, un enemigo peligroso

A pesar que existe varios tratamientos para combatir la estenosis traqueal, el Dr. Novoa Pérez indica que todo dependerá del nivel, extensión y grado del compromiso. Además, en el Arzobispo Loayza se pudo resolver estas afecciones recurriendo a una intervención quirúrgica donde se retiran los anillos traqueales dañados (resección) y se vuelve a unir (anastomosis) ambas partes de la tráquea.

La operación permite que el paciente pueda volverse a comunicar y mejore su respiración por su propia cuenta 24 horas más tarde de haber sido intervenido sin recurrir a una cánula de traqueotomía, explica el Ministerio de Salud (Minsa).

"Puedo hablar y respirar con normalidad, me siento contenta con el resultado de la operación y muy agradecida con el SIS y los médicos del Hospital Loayza porque antes de la operación no podía dormir, ni comer, sentía que me iba a quedar sin aire, ahora me siento muy bien", contó una paciente que fue trasladada desde Iquitos para ser operada de estenosis traqueal.

