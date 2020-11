Violación grupal en Huancayo: Detienen a 3 sujetos acusados de ultrajar a menor

La Policía Nacional intervino a tres sujetos, entre ellos un adolescente, acusados de haber violentado sexualmente de una menor de 12 años en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

Se trata de Jean Carlos Flores Fernández (18), Rolando Silvestre Espinoza (22) y el menor de 17 años, quienes, el último 5 de noviembre, se habrían valido de engaños para embriagar y ultrajar a la menor.

Cabe señalar que, el general de la VI Macro Región Policial de Junín, Alejandro Oviedo Echavarría, indicó que hay un cuarto implicado que está siendo ubicado.

Según las autoridades, el examen del médico legista practicado a la menor, arrojó que la adolescente fue violentada sexualmente, ya que presenta lesiones.

Dos violaciones en menos de 24 horas en Chilca, Huancayo

Asimismo, el general Alejandro Oviedo indicó que en horas de la madrugada hubo otra intervención en un inmueble del distrito de Chilca. Allí encontraron a un hombre de 24 años que estaba ultrajando a una adolescente de 13 años.

¿Qué es una violación sexual?

La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa. La violencia sexual nunca es culpa de la víctima.

La violencia sexual es un problema de salud pública grave. Afecta a personas de toda edad, sexo, orientación sexual, etnicidad, capacidad intelectual, clase socioeconómica.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada y ministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

¿Dónde denunciar una violación sexual?

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.