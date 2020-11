Condenan a cadena perpetua a sujeto que violó a una niña en Madre de Dios

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, dictó cadena perpetua para Pablo César Castillo Gonzales (38), quien violentó sexualmente a una menor de ocho años de edad. El hecho ocurrió en el distrito de Huepetuhe, en el departamento de Madre de Dios.

El despreciable sujeto ya se encuentra internado en el penal San Francisco de Asís de la ciudad de Puerto Maldonado. Deberá pagar una condena de por vida por el delito de violación sexual, en agravio de una menor, quien era su vecina.

Según el fiscal del Ministerio Público, a cargo de este caso, el hombre se valió de engaños para atraer a la niña y a su hermanito de 2 años hasta su vivienda alquilada. Una vez en el interior de la vivienda, el sujeto llevó a cabo el repugnante hecho.

El informe policial señala que, fue una vecina del sujeto, quien se percató de la presencia de los menores en la casa del depravado. Al escuchar el grito de susto del pequeño de 2 años, dio aviso a la Policía Nacional, quienes llegaron hasta el lugar.

La División Médico Legal del Ministerio Público Madre de Dios realizó las investigaciones a nivel policial y fiscal, así como los exámenes de integridad sexual, entrevista única en cámara Gesell y la pericia psicológica practicada a la menor agraviada.

Se confirmó los hechos por los cuales el imputado fue denunciado y condenado a la máxima pena.

¿Qué es una violación sexual?

La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa. La violencia sexual nunca es culpa de la víctima.

La violencia sexual es un problema de salud pública grave. Afecta a personas de toda edad, sexo, orientación sexual, etnicidad, capacidad intelectual, clase socioeconómica.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada y ministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

¿Dónde denunciar una violación sexual?

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.