Argentina: anciano que murió por COVID-19 vivía en pueblo alejado del mundo

Gran incertidumbre ha generado la muerte por coronavirus de un adulto mayor. Y es que, hasta ahora nadie se explica cómo llegó este fatal virus a Yahuincolo, un pueblo tan inhóspito de Argentina que ni siquiera figura en el mapa.

Según informó Infobae, Pedro Troncoso (96), era el hombre más longevo que solía vivir en la localidad de Yahuincolo, de la provincia de Neuquén. El caserío está, a penas, poblado por unas tres familias y el contacto con otros seres humanos es, aseguran, inexistente.

El pueblo tiene como característica sus casas confeccionadas con adobe. No hay conexión a internet ni señal de teléfono. De hecho, el centro de salud más cercano está ubicado a varias horas caminando.

Fue el hijo del nonagenario que llamó al hospital de Las Coloradas para informar la situación. Diego Riquelme, el doctor que lo atendió, recordó en conversación con el medio que, “para concretar esa comunicación tuvo que caminar hasta una lomita para captar la señal y poder hablar".

Tras largas horas de camino en auto. El médico y una enfermera llegaron hasta la vivienda del adulto mayor. Tenía todos los síntomas, por lo que le realizaron una prueba de covid. El resultado positivo los dejó confundidos.

“Al examinarlo, noté que tenía sus pulmones comprometidos y que estaba oxigenando bajo. Me imaginaba una gripe común, pero no que podía tener coronavirus”, recordó el especialista.

Don Pedro fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de Los Andes y su familia tuvo que aislarse por precaución.

Debido a que el nonagenario padecía de hipertensión, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva, lamentablemente, su estado de salud se complicó y dejó de existir el pasado 21 de octubre.

“Él siempre estuvo despierto. Contaba que extrañaba a sus animales y preguntaba cuándo iba a volver para darles la comida. Un paciente muy querido”, contó el médico.

El doctor, hasta ahora, no se explica cómo llegó el virus hasta esta zona. “¿Cómo va a llegar el virus hasta este lugar tan inhóspito donde las familias casi no tienen contacto con gente de afuera? (…) Quedé asombrado porque se trata de un virus que se gestó del otro lado del mundo y terminó acá, en el medio de la nada. El recorrido fue inmenso. Era ver el resultado del test y no poder creerlo”, agregó.