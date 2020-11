Peruana en EE.UU: “No quiero que vengan más hispanos, así sean de Perú”

Una ciudadana peruana residente en Estados Unidos generó controversia en las redes sociales tras expresar que no quiere el ingreso de otros hispanos al país norteamericano, incluidos sus paisanos peruanos.

Ella es partidaria de Donald Trump y apareció en un video titulado “Latinos por Trump en Florida” el pasado 2 de noviembre, víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Trump lo que ha dicho es verdad. Yo no quiero que vengan otros hispanos de cualquier país, así sea de mi país, Perú, y no pague taxes (impuestos) porque no es fair (justo). Si otro hispano viene, no paga taxes, roba y vive del gobierno, ahí yo también soy racista. Ahí también yo digo: “Fuera"", declaró la mujer a la cadena internacional Deutsche Welle.

Sus declaraciones tomaron relevancia en la comunidad latinos en Estados Unidos, aunque esto no afectó el éxito electoral de Donald Trump en Florida, donde ha cultivado un gran apoyo de parte de los hispanohablantes, especialmente la de origen cubano, en busca de ser reelegido como presidente.

Solo en Florida se estima que hay más de cuatro millones de latinos, una cuarta parte del total de la población.

Elecciones en Estados Unidos

Tras celebrarse los comicios electorales el día de ayer, Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, lleva la delantera y solo le faltan 6 votos para llegar a los 270 para proclamarse como el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Las boletas aún se están contando en varios estados clave, y se espera que los funcionarios electorales proporcionen actualizaciones más tarde hoy y se terminen de contabilizar el viernes.