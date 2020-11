Richard Cisneros denunciará a Daniel Urresti por homofobia

Desde su vivienda en San Isidro, Richard Cisneros reapareció ante las cámaras para anunciar que denunciará al congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, por los delitos contra el honor y discriminación, específicamente por homofobia.

Vestido con poncho y chullo, el compositor estuvo acompañado con su abogado para manifestar que procederá por la vía legal contra el parlamentario, luego que este dejó entrever que Cisneros mantenía una relación con el presidente Martín Vizcarra y que “lo tenía secuestrado”.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio, ahora no sabemos qué secreto oscuro guarda este siniestro personaje Cisneros que lo tiene secuestrado a usted”, fueron las palabras que utilizó Daniel Urresti.

Richard Cisneros decidió denunciar al congresista de Podemos Perú tras no recibir una disculpa por los agravios vertidos hacia su persona.

Gracias @DanielUrresti1 por recordarnos el basural que es el congreso. Tu bajeza nos da asco. #homofobia #CongresoVerguenzaNacional pic.twitter.com/CiQClK0T36 — No a Keiko (@noakeikope) September 15, 2020

“Lo estamos querellando por delitos contra el honor, contra la libertad de la persona y por discriminación, homofobia. El señor en ningún momento se ha rectificado conmigo, ni me ha pedido disculpas”, expresó el popular Swing.

Hasta el cierre de la nota, Daniel Urresti, un personaje activo en sus redes sociales, no se pronunció al respecto.

Elecciones 2021

Sobre los próximos comicios electorales del 2021, el productor musical también anunció que tiene propuestas de varios partidos políticos para participar en ellos a fin de llegar a un cargo público.

“Son varios. No quiero entrar en detalles, pero para presidencia me llamaron 3 y para el Congreso 7, pero yo reviso las personas que están ahí. Yo no voy a enlodar mi futuro en las elecciones del 2021”, reveló.

“Yo no estoy desesperado por entrar a la política. Si encuentro una propuesta que sea interesante para el bienestar del país, no voy a dudar en tomar una decisión para entrar al Congreso, pero revise quienes iban al Congreso, quienes integraban las filas, y no llenaban mis expectativas”, agregó.