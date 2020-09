El comentario homofóbico de Urresti en el Congreso que ha causado gran indignación | VÍDEO

La semana pasada fue racismo, ahora homofobia. En medio del debate de la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, que se desarrolló en el Congreso de la República, el parlamentario Daniel Urresti causó gran indignación, y se sintió en las redes sociales, por lamentables comentarios que tuvo contra el presidente Martín Vizcarra.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted”, expresó el legislador de Podemos Perú.

“O sea que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa que, si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo”, continuó.

Gracias @DanielUrresti1 por recordarnos el basural que es el congreso. Tu bajeza nos da asco. #homofobia #CongresoVerguenzaNacional pic.twitter.com/CiQClK0T36 — No a Keiko (@noakeikope) September 15, 2020

Indignación entre congresistas

Los desatinados comentarios de Daniel Urresti no pasaron desapercibidos y fueron sus mismos colegas quienes alzaron la voz para pedir respeto por la comunidad LGTBI. El congresista Alberto de Belaunde fue uno de los primeros en pronunciarse.

“Que quede claro de una vez por todas que las especulaciones sobre la orientación sexual de una persona son inaceptables. Se han usado demasiadas veces como arma política para descalificar adversarios (recordemos embajadores cesados en 1992, prensa chicha 99-2000). Basta ya”, posteó en su Twitter.

Así como el parlamentario del Partido Morado, más usuarios en redes sociales mostraron su indignación contra Urresti, quien rápidamente se convirtió en tendencia.

“A ver si entendemos por una buena vez que la orientación sexual del Presidente o de cualquier autoridad NO ES RELEVANTE para el debate público. La insinuación del señor Urresti no es otra cosa que una muestra de homofobia”, posteó la ex legisladora Marisa Glave.