Joven organiza un cumpleaños temático de Dragon Ball Super para su novio

En Facebook, circula unas fotografías que han sorprendido y tocado los corazones de muchos que añoran las hermosas vivencias de la niñez. Y es que algunos gustos han trascendido en el tiempo y los niños que ahora son adultos no pierden la oportunidad de revivir alguna experiencia.

Una joven enamorada decidió organizarle una fiesta de cumpleaños a su novio. El tema del evento fue el dibujo animado preferido del festejado y también de muchos niños y adultos: Dragon Ball Z.

Las fotografías del evento muestra una decoración completa del querido y recordado anime. Y aunque toda la decoración es llamativa, el detalle que fue imposible pasar por desapercibido fue la caracterización del mismo festejado, quien se vistió del popular Goku.

La publicación fue difundida por el usuario Daule Divertido, quien escribió: "Si no me van a celebrar mi cumpleaños así, entonces no quiero nada”.

El trabajo que se tomó la novia para celebrar el onomástico de su pareja fue ovacionado. Sin duda, demostró la paciencia, dedicación y amor que puso en todo su trabajo, el cual fue retribuido con la gran sonrisa de su novio.

Estamos seguros que el cumpleañero pasó un feliz día rodeado de mucha nostalgia y amor por su persona y el detalle de su novia.