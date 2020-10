Profesor indignado con alumnos: “Nadie estudia, estoy harto. ¡Me largo!”

En pleno desarrollo de su clase virtual, un profesor les expresó toda su indignación a sus alumnos luego de que estos no presentarán interés en las lecciones ni estudiaban para su curso.

La conversación con su grupo de estudio se hizo viral en redes sociales rápidamente por la forma en como el docente comienza a exclamar su discurso, quien también amenazó con renunciar ya que su conciencia “está tranquila”.

“Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente”, fueron las palabras del profesor en plena clase realizada en la plataforma Zoom.

“Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, añadió.

Incluso, el educar comentó que la actitud de sus alumnos le había quitado las ganas por seguir enseñando.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste”, exclamó el docente.

“Así que alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, pobre país”, aseveró el profesor visiblemente indignado.