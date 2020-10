Vizcarra sobre vivir en Palacio: “Al inicio escuchaba que penaban”

Martín Vizcarra, presidente del Perú, aseguró que ahora vive más tranquilo en Palacio de Gobierno tras asimilar que “penan” en los pasillos de su ahora hogar.

En una entrevista con Mónica Delta, para el dominical Punto Final, la periodista le consultó al Jefe de Estado por lo demandante que es afrontar la pandemia del coronavirus, circunstancia que lo orilló a cambiar de domicilio junto a su familia. “¿Le ha gustado vivir en Palacio?”, preguntó Delta.

“Uno a todo se acostumbra, al inicio no, escuchaba que penaban, ruidos, (pero) ya me hice amigos de los fantasmas, las almitas no hacen tanto daño”, afirmó el mandatario Vizcarra la noche de ayer.

Asimismo, en relación al estado de emergencia, agregó que su labor no cesa ni un día de la semana: se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche. El presidente explicó que no le gusta trasnochar porque no se considera una “lechuza”. Pero que igual está disponible en casos excepcionales, como sismos.

Sobre el transcurrir de su vida privada, Martín Vizcarra señaló que se trata de dar un tiempo en medio de las agitadas gestiones que debe cumplir para departir con sus seres queridos. “Los días que no me encuentro de viaje trato de almorzar con mi familia”, manifestó.

Próximas elecciones

Esta es la primera entrevista que el mandatario concede desde que inició el estado de emergencia impuesto desde el 16 de marzo, es decir, más de 200 días. Por lo que fue consultado por muchos temas, como las características que debe tener su sucesor ya que nos encontramos a poco de celebrarse las próximas elecciones generales.

“Ser honesto, trabajador y tener sensibilidad social”, enfatizó.