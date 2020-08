Mazzetti a pobladores de Puno: “Ustedes se organizan o se quedan sin nada, así de fácil” | VIDEO

En la última visita que realizó a la ciudad de Puno, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, tuvo un intercambio de palabras con unos dirigentes de esta región por el tema de la implementación de una planta de oxígeno que abastezca a los ciudadanos que contrajeron la COVID-19.

El último lunes, la titular del Ministerio de Salud llegó hasta Puno para hacer la entrega de 100 balones de oxígeno para infectados con coronavirus. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente para contrarrestar el desabastecimiento de este insumo en Puno, y así se lo hicieron saber algunos regidores a la ministra.

En un vídeo que fue grabado por uno de los pobladores, se escucha a Mazzetti decir que ella solo habla con el gobernador regional, Agustín Luque, y que no daría su celular a nadie, porque toda comunicación debe realizarse a través del gobernador.

“Ya le hemos ayudado, ya le hemos dado a las autoridades regionales, no le voy a dar mi teléfono, discúlpeme pero yo no le voy a dar mi teléfono a todo el mundo, ustedes se alinean, tienen una vía de comunicación, se quieran o no se quieran, se amen o no se amen… yo no le voy a dar mi teléfono a toda la población", dijo la ministra de Salud.

En el video también se oye decir a un regidor que desde el 8 de junio se había acordado una planta de oxígeno para la Región y el Gobernador hasta ahora no se pronuncia. Ante esto, la ministra respondió asegurando que si no se organizan se quedarían sin nada.

"Yo le doy mi número a una sola autoridad, ustedes se organizan o se quedan sin nada, así de fácil. Discúlpeme pero los peruanos tenemos que saber unirnos y comunicarnos, tienen que aprender todos a comunicarse", aseguró Pilar Mazzetti..

Los agraviados indicaron que, la ministra de Salud demostró que no conoce nada de la región Puno. Además, revelaron que el gobernador de la región no hace nada para apoyar la lucha contra el coronavirus teniendo un presupuesto encima de los 30 millones de soles.