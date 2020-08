Excandidata al Congreso denuncia que la amenazaron y la agredieron físicamente

Isabel Cortez, dirigente de las trabajadoras de limpieza del sindicato Sitobur, fue interceptada por dos sujetos, quienes la amenazaron y le propinaron un golpe en la cabeza con la parte trasera de un arma de fuego.

Según narró Cortez, el atentado ocurrió el 10 de agosto, aproximadamente, a las 5:40 de mañana, cuando se dirigía al paradero para acudir a su centro de trabajo.

“Se apareció la moto lineal y de frente se cuadró en mi delante, yo pensé que me iban a robar, aunque no tenía el celular en mi mano, lo tenía en mi mochila. Me insultó (uno de ellos), me mentó la madre, me dijo que no sé con quién me he metido y esto me pasa por estar publicando. Me golpeo en mi cabeza con la cola de la pistola, luego se subió a su moto y se fue”, declaró la trabajadora de limpieza a La República.

La excandidata del Congreso denunció que, aparentemente, este ataque se debería a sus constantes protestas para obtener adecuadas condiciones laborales para los obreros de la Municipalidad de Lima y por unirse a reclamos populares como la reducción de los pasajes para escolares en el Metropolitano.

Asimismo, Cortez mencionó que se encuentra asustada y que pueda sufrir otro atentado. “Temo por mi vida, me han asustado bien fuerte”, sostuvo.

La dirigente sindical se acercó a la comisaría de Igunza para hacer su descargo y pedir garantías por su vida. Asimismo, indicó que esto no la hará retroceder en sus objetivos por conseguir mejoras a favor de los trabajadores de limpieza.

“Esto me hace más fuerte, esto me hace tener más valor para seguir adelante, para seguir con mi lucha hasta lograr mis objetivos, y el objetivo es que la tercerización debe acabar, no debe haber tercerización del servicio de limpieza pública”, expresó.

Rosario Sasieta le brindará apoyo legal a Isabel Cortez

La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, anunció apoyo legal hacia Cortez. “Estoy en contacto con Isabel Cortez y va un abogado en camino. El ministro del Interior [está] coordinando la protección policial. El Estado respondiendo”, escribió en Twitter.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también mostró su respaldo frente a la agresión. No obstante, Isabel ha participado en manifestaciones contra la Municipalidad de Lima.