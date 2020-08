Rosario Sasieta: “Que la mascarilla te proteja del virus, pero que no te hunda en el silencio”

El último jueves, Rosario Sasieta asumió el cargo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y como uno de los primeros trabajos en su gestión, ella viajó a Arequipa para sostener una conversación con el arzobispo Javier Del Río Alba, donde visitó albergues de niños y mujeres vulnerables.

En este encuentro, la titular del Ministerio de la Mujer mostró su preocupación porque los casos de violencia familiar no han cesado, a pesar de la cuarentena, y que mujeres, niños y niñas siguen siendo víctimas de agresión física, psicológica y sexual.

“Quizá los feminicidios pudieron haberse reducido, pero la violencia psicológica ha continuado”, dijo Sasieta.

La ministra pide a las personas a que no se queden calladas y denuncien los actos de violencia de las que son víctimas en casa. “Si hay un acto violento tú tienes que hablar, que la mascarilla te proteja del virus, pero que no te hunda en el silencio”.

1500 denuncias por violencia familiar en Arequipa

Según reportaron, hasta junio pasado, la Corte Superior de Justicia de Arequipa recibió alrededor de 1500 denuncias por violencia familiar durante el estado de emergencia. Asimismo, puso énfasis en el riesgo al que están expuestas miles de mujeres y niños a pesar del periodo de aislamiento.

También mencionó que los Juzgados de Violencia Familiar de Arequipa, atendieron denuncias de mujeres que fueron agredidas física o psicológicamente en presencia de sus menores hijos. Así como que otras víctimas reportaron que recibían amenazas de ser echadas del hogar, en plena cuarentena.

Rosario Sasieta dio un peculiar mensaje, tras asumir el Ministerio de la Mujer

El 6 de agosto, la abogada Rosario Sasieta Morales fue designada como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Gloria Montenegro, quien se mantuvo en el cargo desde el 11 de marzo del 2019.

"Las audiencias no son presenciales (…) Ese asunto tenemos que abordar con el Poder Judicial de forma muy respetuosa. Las mujeres la hemos pasado no tan bien, pero en esta pandemia tenemos que poner los reflectores en la seguridad de ellas", señaló en su primera entrevista como ministra.

"Que los funcionarios entiendan que somos servidores públicos y que tenemos que servir. Haber aceptado este ministerio significa que con la Patria no podemos jugar. El presidente me convoca y tengo que aceptar. Entender que este ministerio no puede tener un color político", agregó.