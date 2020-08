Osito Lima responde a quienes lo critican y revela quién está detrás del disfraz

Con la llegada de la pandemia a nuestro país, el padecimiento para conseguir el pan del día se agudizó para muchos peruanos y extranjeros. Sin embargo, apareció un personaje dispuesto a llevar un poco de ayuda a todo aquel que lo necesita.

Conocido en las redes sociales como Osito Lima se dispuso a brindar su ayuda a personas que, pese a no conocerlos, los siente como “parte de su familia”. Sus acciones quedaron registradas en los diferentes vídeos que sube a sus redes, plataformas dónde ha recibido buenas críticas, pero también comentarios que lo acusan de aprovecharse de la necesidad de los vulnerables para ganar seguidores y popularidad.

En exclusiva para Wapa.pe, Osito Lima decidió aclarar cuál es la intención de su personaje y responder a sus detractores.

¿Cómo nace la idea del Osito Lima?

El hombre detrás del osito revela que el compromiso solidario que tiene con los demás se lo debe a su familia. Las situaciones que vivió su padre le dejó un claro ejemplo de amor al prójimo. “Todos somos iguales. Mi objetivo es que las personas dejen de ver a la gente de la calle como desconocidos y que lo sientan como familia. Si veo a una señora vendiendo dulces, veo a mi mamá. Si veo a un niño en la calle, me acuerdo la difícil infancia de mi papá. A todos los veo como si fueran mi familia”, declaró para Wapa.pe.

Señala que la idea de ayudar a los más necesitados tomo fuerza con el inicio de la cuarentena, pues la coyuntura le permitió tener más tiempo para dedicarse a este proyecto que está basado en llevar alegría y esperanza.

¿Por qué el Osito Lima no revela su rostro?

Prefiere mantener el anonimato, pues intenta darle protagonismo a sus acciones. De esta manera, más personas se irían sumando de manera independiente a esta buena causa.

“No está en mis planes revelar mi identidad y siento que es importante que yo no salga, para que todo el enfoque se centre en el mensaje de ayuda y amor”, explicó el entrevistado, quien detalló que decidió optar por el personaje del osito porque representa el amor y la alegría.

Nunca nadie debería pasar hambre. pic.twitter.com/OZzsJeP80G — Osito Lima ✪ (@elositolima) August 5, 2020

¿De dónde saca el dinero el Osito Lima para ayudar a los más necesitados?

El personaje detalla que desde pequeño se las ha ingeniado para ganar dinero ya sea vendiendo tarjetas de navidad o algunas otras cosas hechas por él. Es así, como en la actualidad, uno de sus últimos proyectos le ayudó a poder ayudar a otros. “Todo lo que he regalado es con mis fondos. 100%”, explicó.

Cabe resaltar que, mediante sus redes sociales, él comentó que “no está aceptando dinero” pese a los innumerables mensajes que recibe por parte de sus seguidores. Sin embargo, los invita a que “contribuyan directamente con una persona en la calle que vean que lo necesite”.

Muchas gracias a las personas que me escriben queriendo enviarme dinero. Discúlpenme no estoy aceptando contribuciones. Aprecio mucho la intención y el gran corazón que tienen. Los invito a que contribuyan directamente con una persona en la calle que vean que lo necesite. Los amo — Osito Lima ✪ (@elositolima) July 23, 2020

Critican al Osito Lima por grabar sus acciones solidarias

"Hay personas que me critican porque digo ‘te quiero’ o porque les digo ‘eres importante. Tu puedes’ Para ellos no tiene sentido el que yo diga esto, pero no concuerdo con ellos, porque estas frases pueden mejorar emocionalmente a las personas que están pasando por situaciones tristes. El pensamiento negativo de ellos puede cambiar, lo sé porque estas frases me cambiaron en un momento de mi vida”, mencionó para Wapa.pe.

Tienes unos ojitos hermosos ❤️🐻 pic.twitter.com/jdomYZrEZl — Osito Lima ✪ (@elositolima) August 3, 2020

Tras las últimas viralizaciones de sus vídeos, usuarios de redes sociales comenzaron a comentar negativamente sobre sus acciones y lo acusaron de hacer crecer sus redes sociales exponiendo la pobreza de la gente.

Para Osito Lima los comentarios de odio y críticas que recibe no le afecta, pues la cantidad de personas que lo apoyan y replican sus acciones contrarresta toda mala vibra. “Hay muchas personas que critican ampliamente, yo respeto el libre pensamiento".

Asimismo, negó que detrás de su proyecto haya intenciones políticas. “Piensan que esto es parte de una campaña política. Creen que soy Kenji Fujimori, Andrés Hurtado o algún personaje que pertenece a la mafia. Lo cual es falso. Mi intención es que la gente cambie de pensamiento y comiencen a preocuparse desinteresadamente por el prójimo”, agregó.

Osito Lima responde a sus detractores

Lejos de molestarse por los comentarios en contra, fiel a su estilo y pregonando el amor, Osito Lima respondió a sus detractores. “Los quiero mucho y está muy bien que comuniquen con libertad lo que sienten. Que tengan un hermoso día”, finalizó.