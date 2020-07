María Alva sobre ‘Reactiva Perú’: “Si las empresas no pueden pagar el préstamo, los impuestos de todos los peruanos van a pagarlo”

Luego de que el Gobierno brindará brindara dinero a algunas empresas como parte del programa ‘Reactiva Perú’, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, enfatizó que esa liquidez es un préstamo, no un regalo.

"Reactiva Perú es un préstamo, no un regalo. Los recursos son del Banco Central, no son del tesoro público (…) El Banco Central da la liquidez y el tesoro público da la garantía. Si por alguna razón las empresas no pueden pagar el préstamo, el tesoro público, los impuestos de todos los peruanos, van a salir a pagar este préstamo", dijo la joven ministra durante una conferencia virtual desde Palacio de Gobierno.

Asimismo, la ministra Alva también recalcó que para prevenir esto antes de otorgar los préstamos, ellos plantearon algunas condiciones entre las figuraban que las empresas no debían tener ninguna deuda tributaria y debían tener una buena calificación crediticia. Además, se excluyeron compañías comprendidas en la ley 30737.

La titular del MEF agregó que el principal punto del programa era darle oxígeno a las empresas para preservar el empleo.

¿Qué es Reactiva Perú?

El Programa de Garantías del Gobierno Nacional 'Reactiva Perú', creado mediante Decreto Legislativo 1455, y modificado mediante Decreto Legislativo 1457, es un programa sin precedentes en nuestro país, que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-19.

El Programa busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.