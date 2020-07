Ministra Alva sobre devolución de aportes ONP: “No es posible devolver plata que no existe”

En el el día 107 del estado de emergencia nacional y último día de la cuarentena general, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva se pronunció sobre la devolución de aportes realizados por los jubilados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), iniciativa recientemente aprobada por la Comisión de Economía del Congreso.

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado en más de una ocasión, en un sistema de reparto, los aportes de la personas no van a una cuenta individual como en las AFP, sino que van para pagar las pensiones de los jubilados. Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados”, explicó la titular de la cartera de Economía.

Como se recuerda, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la ley que indica que los exaportantes de la ONP que no hayan alcanzado 20 años de aportación y sean mayores de 55 años podrán retirar el 100 % de sus aportes. Mientras que los aportantes activos podrán retirar el equivalente de hasta 1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

¿Cuándo devolverán los aportes de la ONP?

Cabe señalar que para que este proyecto entre en vigencia, el dictamen deberá aprobarse en el pleno del Congreso de la República.

En otro momento, María Alva también emitió opinión sobre la iniciativa parlamentaria que permitirá el congelamiento de deudas financieras por un plazo de 90 días. “Nosotros esperamos que en la discusión en el Congreso prime los argumentos técnicos. Y si se aprueba, usaremos las herramientas legales previstas en la Constitución”, explicó.