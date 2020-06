Padres abrazan a jóvenes rechazados por su familiares durante marcha LGBTI y terminan llorando

La tristeza que sienten muchas personas de la comunidad gay por ser rechazados, pudo ser reflejados en varias escenas que se dio en un marcha del orgullo gay.

Al evento asistieron Howie Dittman y Denna Hays con un significativo mensaje que se leía en sus camisetas: "abrazos gratis de mamá", "abrazos gratis de papá". Rápidamente, los manifestantes de Estados Unidos no dudaron en acercarse a recibir los abrazos.

Fueron dos casos de personas que, al confesar su orientación sexual a sus padres, no recibieron más que rechazo revela Denna y agrega que esos dos jóvenes mostraron toda su tristeza al sentir los abrazos.

«(Él) fue expulsado a los 19 años cuando sus padres lo descubrieron. No han hablado con él desde entonces. Lloró sobre mi hombro. Sollozado. Desahogó todo lo que tenía. Sentí un poco de ese dolor que lleva consigo cada minuto de cada día. Fue abandonado por quien ama», contó Howie sobre uno de los chicos.

Mientras, de la otra chica que lo abrazó de forma conmovedora, no conoció la historia. Sin embargo, logró palpar todo el sentimiento de dolor, impotencia y falta de empatía que sufría. Solo se abrazaron y ella lloró en ese momento.

"No sé los detalles. Pero sé que ella me vio desde el otro lado de la calle. No estaba prestando atención. Para cuando llegó a mí, tenía lágrimas en los ojos. Ella se paró frente a mí y me miró, con una mirada de tristeza e impotencia que nunca olvidaré. Ella me abrazó con todo lo que tenía. Y la abracé de vuelta. Ella aguantó tanto tiempo, se derritió en mí, y me agradeció infinitamente", dijo Howie.

Con este ejemplo tan generoso, Ditt pidió a los padres que escuchen a sus hijos y los acepten tal cual como son. No hay nada más doloroso para ellos que el rechazo de quienes más quieren en la vida.

"Por favor, no seas el padre de un niño que tiene que soportar esa carga. Hoy conocí a muchos de ellos, de todas las edades", agregó Ditt.

La actividad se llevó a cabo en Pittsburgh, Estados Unidos, en el 2019.